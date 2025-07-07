Власти Владимирской области активно ищут проектировщика для благоустройства Старых садов. В городе побывала уже вторая компания из Китая. Конкурс набирает обороты. Как «Шестой канал»

Власти Владимирской области активно ищут проектировщика для благоустройства Старых садов. В городе побывала уже вторая компания из Китая. Конкурс набирает обороты. Как «Шестой канал» рассказывал ранее, правительство региона планирует привлечь несколько организаций, чтобы каждая сделала концепцию благоустройства, и уже среди них власти выберут победителя, который и займется многомиллионым проектированием. Вторая компания из Поднебесной — Dalian