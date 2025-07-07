За прошедшие 7 дней 188 человек пострадали от укусов клещей во Владимирской области, сообщает региональный Роспотребнадзор. Так много владимирцев за неделю эти паукообразные еще не кусали.

За прошедшие 7 дней 188 человек пострадали от укусов клещей во Владимирской области, сообщает региональный Роспотребнадзор. Так много владимирцев за неделю эти паукообразные еще не кусали. Всего в этом году медики сняли клещей с 1 542 человек, в их числе 381 ребенок. Энцефалита в области по-прежнему не зарегистрировано. Но среди 188 паразитов, которые покусали людей,