Об этом сообщили в администрации города.

Во Владимире за первые шесть месяцев 2025 года зарегистрировано рождение 1334 малышей, как сообщает городская администрация.В соревновании между мальчиками и девочками небольшую победу одержали мальчики – их родилось на 4 больше (665 против 661). Самыми популярными именами стали:• Александр, Михаил, Максим, Матвей, Мирон (для мальчиков);• Алиса, Виктория, Ева, Есения, София (для девочек).Среди редких имен, которыми владимирцы нарекали своих детей, отмечены: Максимилиан, Евстигней, Серафим, Августина, Аделина, Ясна и Заряна.