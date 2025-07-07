Владимирская область вошла в число 19 регионов, получивших федеральное финансирование на «Агромотиватор».

Во Владимире прошла мотивационная встреча для ветеранов СВО, желающих получить грант «Агромотиватор» и начать свое дело в сельском хозяйстве. Мероприятие было организовано при поддержке Министерства сельского хозяйства региона, филиала Фонда «Защитники Отечества» и партийного проекта «Российское село».Владимирская область вошла в число 19 регионов, получивших федеральное финансирование на «Агромотиватор». Регион получил 3 млн рублей из федерального бюджета и 15 млн рублей дополнительно выделил губернатор Александр Авдеев. Это позволит поддержать 6 проектов.Грант можно использовать на разработку проектов, строительство и ремонт сельхозобъектов, подключение к сетям, закупку животных и техники.Например, ветеран СВО Максим Галянкин из Ковровского района планирует выращивать озимый чеснок. Он надеется, что грант поможет ему реализовать свой проект и внести вклад в развитие регионального сельского хозяйства.«Минсельхоз области совместно с Фондом «Защитники Отечества» в этом году провёл уже несколько мотивационных встреч с участниками СВО,» – напомнила руководитель Владимирского филиала Фонда «Защитники Отечества» Светлана Никитина.