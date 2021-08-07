За минувшие сутки во Владимирской области коронавирусной инфекцией заразились еще 207 человек.

За минувшие сутки во Владимирской области коронавирусной инфекцией заразились еще 207 человек, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.За сутки коронавирусом заразились: во Владимире - 60 человек, в Гусь-Хрустальном - 21 человек, в Муромском - 20, в Ковровском - 18, в Вязниковском - 10, в Юрьев-Польском - 9, в Суздальском - 9, в Петушинском - 9,в Александровскойм - 8,в Собинском - 8, в Киржачском - 8,в Кольчугинском - 7, в Гороховцовском - 7, в Камешковском - 4, в Меленковском - 3, в Селивановском - 3, в Судогодском - 2 и 1 человек в городе Радужный.На данный момент все больные находятся под медицинским наблюдением. Проводятся лабораторные исследования.