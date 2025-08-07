Ленин хотел доказать, что страной может управлять весь народ.
Сталин доказал, что страной может управлять один человек.
Хрущев доказал, что страной может управлять дурак.
Брежнев доказал, что страной можно вообще не управлять.
Черненко доказал, что страной могут управлять полтора человека: вечно
живой Ленин и полуживой Черненко.
Горбачев доказал, что не всякий дурак может управлять страной.
Ельцин доказал, что страной можно управлять всей семьей.
Путин доказал, что чекисты - тоже семья.
еще анекдот!