Гендиректора одного из сельхозпредприятий Муромского района оштрафовали за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора и утилизации биологических отходов.

Гендиректора одного из сельхозпредприятий Муромского района оштрафовали за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора и утилизации биологических отходов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Правоохранители организовали проверку и нашли на прилегающих к предприятию землях кучу шкур, костей, копыт и прочих останков КРС. По выявленному факту немедленно возбудили административное дело.В ведомстве отмечают, что в 2022 году в работе животноводческой организации уже обнаруживали нарушения. В частности, деятельность предприятия привела к загрязнению местного водоёма и массовой гибели рыбы. В текущем году повторения ситуации удалось избежать только благодаря своевременному вмешательству прокуратуры.