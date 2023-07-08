Музей «вышел» в люди: по Владимиру начал курсировать экскурсионный ретро-троллейбус. Необычный...

Музей «вышел» в люди: по Владимиру начал курсировать экскурсионный ретро-троллейбус.Необычный маршрут по большому кольцу стартует с Вокзальной площади, а далее ретро-троллейбус следует по историческому ядру Владимира через Соборную площадь и Золотые ворота.«Музей» на колёсах доезжает до улицы Чайковского и перед пассажирами предстаёт более северная часть города - улицы Горького и Усти-на-Лабе.Завершится ретро-путешествие там же, где началось - у вокзалов.Во время пути музейные экскурсоводы расскажут об истории Владимира, его достопримечательностях и знаменитых людях.На заметку!Троллейбус назвали «ретро», потому что он сам - образец «рогатых» машин, ездивших по Владимиру в 80-90-е годы прошлого столетия.Пока экскурсионные поездки планируется проводить по субботам: старт на Вокзальной площади в 10:30 и в 12:30 (позже можно подсесть на Соборной площади).Продолжительность путешествия в историю - 45 минут.Фото: пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника