Стало известно о случае мошенничества при капитальном ремонте местной школы №4. Подрядчик санкт-петербургской фирмы «Эконом Строй Сервис» вместо качественных материалов использовал

Стало известно о случае мошенничества при капитальном ремонте местной школы №4. Подрядчик санкт-петербургской фирмы «Эконом Строй Сервис» вместо качественных материалов использовал дешевый гипсокартон, подвергая опасности жизни детей. О преступлении рассказали в пресс-службах прокуратуры и Следкома области. В декабре 2024 года был заключен муниципальный контракт на 150 млн рублей для ремонта школы в рамках нацпроекта «Молодежь