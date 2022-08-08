До начала губернаторских выборов во Владимирской области остается чуть больше месяца. На днях центр...

До начала губернаторских выборов во Владимирской области остается чуть больше месяца. На днях центр общественного наблюдения за выборами заключил договор о сотрудничестве еще с двумя общественными объединениями. Это "Гражданская инициатива" и "Союз строителей Владимирской области".Таким образом в наблюдательный штаб входят уже 27 общественных организаций. Общее число наблюдателей к сентябрьским выборам должно вырасти до шестисот. Напомним, досрочные выборы главы региона, а также выборы депутатов в органы местного самоуправления пройдут в течение трех дней - 9, 10 и 11 сентября. На каждом участке будут работать несколько видеокамер и один общественный наблюдатель. Им может стать каждыйИлья Сперанский, член общественного наблюдательного штаба:– Достаточно большое количество людей не могут прийти в определенный установленный день, поэтому то что выборы проходят в настоящее время в течении 3-х дней это более чем удобно и это считаем что эффективно.