Подрядчик должен был завершить работы до 2 сентября, однако объект был готов лишь на 80%.

В прокуратуре Владимирской области проконтролировали ситуацию с благоустройством сквера. Контракт был заключен на 17 миллионов рублей в ноябре прошлого года.Как сообщили в пресс-службе ведомства, подрядчик должен был завершить работы до 2 сентября, однако объект был готов лишь на 80%. После вмешательства надзорного ведомства работы были активизированы, и сейчас благоустройство завершено. На данный момент проходит процесс приемки выполненных работ.Напомним, ранее мы писали, что