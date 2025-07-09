По данным банка, чаще всего инициаторами создания семейных групп становятся женщины.

К Дню семьи, любви и верности ВТБ проанализировал поведение россиян в семейных банковских группах и узнал, кто из супругов чаще пользуется накопительными продуктами и больше покупает.По данным банка, чаще всего инициаторами создания семейных групп становятся женщины. Лидируют представительницы прекрасного пола и по количеству совершенных покупок в рамках семейных групп — на их долю приходится примерно на 20% оплат больше, чем у мужчин. Но у мужчин выше средний чек: 2,4 тыс. рублей против 2,1 тыс. рублей у женщин.Наиболее востребованными категориями расходов у клиентов остаются супермаркеты, товары для дома и ремонта, кафе и рестораны, АЗС, здоровье, одежда и обувь, аптеки, маркетплейсы, а также электроника и автоуслуги.Женщины проявляют наибольшую активность в использовании сберегательных продуктов, отмечают в банке: накопительные счета открыты у 45% женщин, среди мужчин этот показатель составляет 37%. Вклады оформлены у 20% женщин и 15% мужчин. Однако по размеру средних остатков на счетах мужчины опережают женщин: на накопительных счетах у мужчин в среднем хранится 221 тыс. рублей против 188 тыс. у женщин, а на вкладах — 1 млн рублей против 762 тыс. соответственно.