Мужчина совершил проступок в ходе конфликта с водителем.

Во Владимире завершился судебный процесс по делу о дорожном конфликте, произошедшем в декабре прошлого года. В ходе инцидента один из водителей разбил топором автомобиль другого участника движения прямо на светофоре.Как сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда, конфликт между водителями Г. и К. возник на одном из городских перекрестков из-за спорной ситуации на дороге. Не сумев уладить разногласия, водители вступили в словесную перепалку. Когда автомобили остановились на красный сигнал светофора, водитель К., поддавшись гневу, вышел из своей машины с топором и начал наносить удары по автомобилю оппонента. Водитель Г. немедленно вызвал сотрудников ГИБДД, которые оперативно прибыли на место происшествия, зафиксировали повреждения и установили личность виновника.Рассмотрение дела состоялось во Фрунзенском районном суде. Потерпевший требовал возмещения ущерба, причиненного автомобилю, а также компенсации судебных издержек. Однако стороны смогли прийти к мирному соглашению. Согласно условиям мирового соглашения, водитель К. выплатил пострадавшему 116 тысяч рублей, что полностью покрыло расходы на ремонт автомобиля и оплату юридических услуг.Этот случай служит напоминанием о том, к каким последствиям может привести обычный дорожный спор. Специалисты призывают водителей сохранять хладнокровие в конфликтных ситуациях и избегать эскалации конфликта.