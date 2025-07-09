Жилье построили в 1940 году, а признали аварийным еще в прошлом году.

В поселке Никологоры Владимирской области аварийный дом не расселяют, несмотря на угрозу обрушения. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту.Жилье построили в 1940 году, а признали аварийным еще в прошлом году.Фасад и несущие конструкции дома разрушаются, отсутствуют центральное отопление, водоснабжение и канализация, а электропроводка неисправна. Жильцы неоднократно обращались к властям, но безрезультатно.