Прокуратура Владимирской области начала проверку.

Во Владимире вновь зафиксировано загрязнение реки Клязьмы пластиком. Фотографии, свидетельствующие об этом, появились в группе Подслушано честных рыбаков 7 июля.Местные жители утверждают, что источником полимеров является труба, расположенная под мостом на Рпенском проезде.Для выяснения обстоятельств инцидента прокуратура начала проверку. Как сообщили редакции, надзорное ведомство приступило к установлению причин и источника загрязнения реки.на берегу реки Клязьмы в черте города Владимира состоялся субботник, который позволил очистить берег реки и прилегающую вокруг территорию от мусора и отходов.