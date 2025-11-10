Проект модернизации музея имени Сергея Дмитриевича Василисина подготовили учителя школы во главе с директором Татьяной Григорьевой. Они хотели создать в стенах учреждения современную

Проект модернизации музея имени Сергея Дмитриевича Василисина подготовили учителя школы во главе с директором Татьяной Григорьевой. Они хотели создать в стенах учреждения современную образовательную площадку для патриотического воспитания молодёжи и сохранения исторической памяти о герое-земляке. Правительство области и городская администрация инициативу поддержали. После реконструкции музей оснастили современными техническими средствами и оборудованием, включая виртуальную реальность и