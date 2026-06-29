Уголовное дело направлено в Суздальский районный суд для рассмотрения по существу.

Суздальская межрайонная прокуратура утвердила обвинение в отношении 19-летнего жителя соседнего региона. Молодого человека обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью пассажирки.Инцидент произошел 29 августа прошлого года на автодороге Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский. Водитель «Жигулей», пренебрегая дорожной разметкой, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Ниссан».В результате аварии 21-летняя спутница виновника получила серьезные травмы. Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. За совершенное преступление молодому водителю грозит до двух лет лишения свободы, а также лишение водительских прав сроком до трех лет.