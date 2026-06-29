Президент РФ Владимир Путин официально назначил Ивана Грибова прокурором Республики Башкортостан. Перед отъездом он, напомним, встретился с владимирскими журналистами и подвёл итоги трёх

Президент РФ Владимир Путин официально назначил Ивана Грибова прокурором Республики Башкортостан. Перед отъездом он, напомним, встретился с владимирскими журналистами и подвёл итоги трёх лет работы в 33-м регионе. Главным достижением Грибов назвал решение проблемы с льготными лекарствами. Удалось устранить первопричину, а не просто бороться со следствиями, и жалобы почти прекратились. Среди других задач, которыми занималась