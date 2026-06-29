За последнюю неделю в больницы Владимирской области обратились 190 человек с жалобами на укусы клещей, в том числе 33 ребёнка. С начала года пострадали уже 1531 житель области, из них 282 — дети,
<a href="https://33live.ru/novosti/29-06-2026-za-nedelyu-ot-kleshhej-postradali-pochti-200-zhitelej-vladimirskoj-oblasti-10-nasekomyx-okazalis-zarazhyonnymi.html" target="_blank">За неделю от клещей пострадали почти 200 жителей Владимирской области, 10 насекомых оказались заражёнными</a> - За последнюю неделю в больницы Владимирской области обратились 190 человек с жалобами на укусы клещей, в том числе 33 ребёнка. С начала года пострадали уже 1531 житель области, из них 282 — дети,
[url=https://33live.ru/novosti/29-06-2026-za-nedelyu-ot-kleshhej-postradali-pochti-200-zhitelej-vladimirskoj-oblasti-10-nasekomyx-okazalis-zarazhyonnymi.html]За неделю от клещей пострадали почти 200 жителей Владимирской области, 10 насекомых оказались заражёнными[/url] - За последнюю неделю в больницы Владимирской области обратились 190 человек с жалобами на укусы клещей, в том числе 33 ребёнка. С начала года пострадали уже 1531 житель области, из них 282 — дети,