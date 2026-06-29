За последнюю неделю в больницы Владимирской области обратились 190 человек с жалобами на укусы клещей, в том числе 33 ребёнка. С начала года пострадали уже 1531 житель области, из них 282 — дети,

За последнюю неделю в больницы Владимирской области обратились 190 человек с жалобами на укусы клещей, в том числе 33 ребёнка. С начала года пострадали уже 1531 житель области, из них 282 — дети, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии исследовали снятых с людей клещей на инфекции. В 10 случаях результаты оказались