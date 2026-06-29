16 единиц техники пополнят автопарк регионального Министерства лесного хозяйства. 10 автомобилей уже поступили: 5 машин марки «Лада Нива Тревел» и 5 машин «УАЗ Хантер». Ещё 6 автомобилей «УАЗ

16 единиц техники пополнят автопарк регионального Министерства лесного хозяйства. 10 автомобилей уже поступили: 5 машин марки «Лада Нива Тревел» и 5 машин «УАЗ Хантер». Ещё 6 автомобилей «УАЗ Комби» (в народе «буханка») придут до 1 августа. Техника имеет повышенную проходимость, способна к патрулированию леса в самых отдалённых участках. Все приобретённые машины будут переданы Лесничествам по территориальности