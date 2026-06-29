Решение суда пока не вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле надзорного ведомства.

Прокуратура Владимирской области провела проверку земельного законодательства, по итогам которой добилась через суд возвращения части земельного участка, занятого захоронениями, в муниципальную собственность.Установлено, что в 2007 году МКУ «Земельная палата Вязниковского района» продало ООО «Технопарк Вязники» участок под строительство технопарка. Однако часть этой земли уже использовалась администрацией как кладбище. В 2021 году, в рамках банкротства, участок был перепродан индивидуальному предпринимателю, который знал о наличии захоронений.Предприниматель, не имея возможности использовать землю, подал иск в Арбитражный суд, требуя возмещения средств от администрации. Судебная экспертиза подтвердила наличие более 100 захоронений и определила границы кладбища.Прокуратура доказала, что часть участка с захоронениями не могла находиться в частной собственности. Арбитражный суд удовлетворил иск прокурора, признав право собственности на эту часть участка за администрацией муниципального образования.