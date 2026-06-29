Следственный комитет по городу Муром расследует дело о незаконном обороте наркотиков.

Следственный комитет по городу Мурому возбудил уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя и 16-летнего подростка. По версии следствия, сообщники пытались организовать сбыт наркотических средств в крупном размере по предварительному сговору.Молодые люди познакомились в компьютерном клубе и решили заработать на «закладках», получая координаты партий через мессенджер. Позже они приобрели автомобиль для поездок в другие города региона. В марте 2026 года при выезде из Мурома их машину остановили полицейские. В ходе осмотра у подозреваемых изъяли 22 свертка с запрещенными веществами, а позже обнаружили еще 10 тайников в Муроме и Вязниках.В данный момент задержанные находятся под следствием. Старшему фигуранту также грозит дополнительная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.