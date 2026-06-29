Эти двое познакомились в компьютерном клубе в Муроме в феврале 2026 и договорились вместе заниматься распространением запрещённых веществ. В мессенджере преступная группа получала

Эти двое познакомились в компьютерном клубе в Муроме в феврале 2026 и договорились вместе заниматься распространением запрещённых веществ. В мессенджере преступная группа получала координаты оптовых партий наркотиков и делала «закладки» на территории Мурома, а затем отсылала «кураторам» координаты. Через некоторое время 21-летний соучастник купил машину. На ней парочка ездила в другие города, чтобы создавать новые