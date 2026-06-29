В пресс-службе Владимирской епархии сообщили о проведении крестного хода 30 июня. Он пройдёт от Алексиевского мужского монастыря города Владимира до Свято-Боголюбского женского монастыря

В пресс-службе Владимирской епархии сообщили о проведении крестного хода 30 июня. Он пройдёт от Алексиевского мужского монастыря города Владимира до Свято-Боголюбского женского монастыря посёлка Боголюбово. Начало – в 20.00. Этот путь длиной около 6 километров станет не просто дорогой между двумя обителями, а временем молитвы, духовного единения и обращения к Пресвятой Богородице, – отметили во