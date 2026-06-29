ВлГУ выделил 158 бюджетных мест по отдельной квоте для участников СВО и их семей.

Владимирский государственный университет активно помогает участникам специальной военной операции и их близким. Для этой категории абитуриентов в вузе предусмотрена отдельная квота: в 2026 году выделено 158 бюджетных мест на 69 специальностей. Поступающие могут сдавать внутренние экзамены, пользоваться индивидуальным сопровождением и бесплатными подготовительными курсами.Ректор Анзор Саралидзе подчеркнул, что вуз обеспечивает адресную помощь, включая юридическую поддержку и содействие в трудоустройстве. Совместно с фондом «Защитники Отечества» университет окружает семьи бойцов заботой.Студентам из числа участников СВО и их детям предоставляют социальные стипендии, льготное проживание в общежитии и психологическую помощь. За консультациями можно обратиться в приемную комиссию вуза на улице Горького, 87 или по телефону: +7 (4922) 47-99-78.