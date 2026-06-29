Сотрудники МЧС проверили свои силы в гонке с препятствиями.
28 июня на городском пляже реки Клязьма во Владимире прошли юбилейные, 10-е по счету, соревнования — гонка с препятствиями «Игры патриотов». В этом масштабном испытании силы и выносливости приняли участие и сотрудники Главного управления МЧС России по Владимирской области.
Масштабный проект традиционно объединяет тысячи любителей активного образа жизни, спорта и командной работы. Участникам предстояло преодолеть трассу протяженностью 6 километров, напичканную более чем 20-ю сложными препятствиями. Состязания проверили силу, выносливость и настоящий бойцовский характер каждого спортсмена.
За 10 лет существования «Игры патриотов» стали одним из самых значимых спортивных событий региона. Фестиваль продолжает активно развиваться, привлекая все больше людей, разделяющих ценности спорта, взаимопомощи и стремления к новым достижениям.