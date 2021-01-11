Музыкальные композиции исполнят Заслуженный артист России, тенор Андрей Романов, сопрано Светлана Балашова, баритоны Андрей Пиляев и Артем Никольский.

13 января в 18:30 во Владимирской областной филармонии состоится праздничный концерт, посвящённый старому новому году. Для гостей мероприятия выступит Владимирский русский оркестр.Солисты исполнят музыкальные композиции и бессмертные песни Арно Бабаджаняна и других талантливых поэтов. Перед зрителями выступят Заслуженный артист России, тенор Андрей Романов, сопрано Светлана Балашова, баритоны Андрей Пиляев и Артем Никольский.Стоимость билета: 350-550 рублей.