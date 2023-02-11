Лейла Васильева из Владимира завоевала 6 золотых медалей из 6 возможных на Чемпионате ЦФО по...

Лейла Васильева из Владимира завоевала 6 золотых медалей из 6 возможных на Чемпионате ЦФО по спортивной гимнастике.В Брянске 7 февраля на базе спортивной школы олимпийского стартовал чемпионат Центрального федерального округа по спортивной гимнастике.В чемпионате принимало участие 76 спортсменов из 16 регионов страны (26 регионов). В течение четырёх дней участникам предстояло показать своё мастерство в личных и командных зачётах.Победители отправятся на чемпионат России в Казань, который запланирован на март 2023 года, сообщили в пресс-службе департамента физкультуры и спорта Брянской области.Наша землячка Лейла Васильева на чемпионате Центрального федерального округа по спортивной гимнастике завоевала 4 золота: разновысокие брусья, вольные упражнения, опорный прыжок и бревно.Всего за время соревнований у Лейлы 6 золотых медалей из 6 возможных!Фото Правительства Владимирской области