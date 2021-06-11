В преддверии одного из главных государственных праздников, Дня России, молодогвардейцы проводят акцию по раздаче триколор-ленточек. В областном центре молодогвардейцы раздают ленточки на

В преддверии одного из главных государственных праздников, Дня России, молодогвардейцы проводят акцию по раздаче триколор-ленточек. В областном центре молодогвардейцы раздают ленточки на Театральной площади и в общественном транспорте. Всего участие в акции принимают более 300 активистов “Молодой Гвардии” “Единой России”. В городах только одной Владимирской области молодогвардейцы планируют раздать несколько тысяч триколор-лент. Кирилл Иголкин, заместитель