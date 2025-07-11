Теперь женщины не будут платить НДФЛ с единовременной выплаты, полученной от работодателя, если матпомощь от предприятия не превышает миллион рублей.

Сумма, с которой молодые мамы не будут платить НДФЛ, увеличена в двадцать раз — с 50 тысяч до 1 млн рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин в своем .Накануне Государственная Дума приняла соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Теперь женщины не будут платить НДФЛ с единовременной выплаты, полученной от работодателя, если матпомощь от предприятия не превышает миллион рублей. Ранее необлагаемая сумма составляла всего 50 тысяч рублей. Эта мера поддержки распространяется и на семьи, усыновившие ребенка в возрасте до одного года.— Когда приезжаю на встречи с трудовыми коллективами, всегда интересуюсь, как на предприятии поддерживают семьи с детьми. И нередко слышу такой ответ: «У нас для детей сотрудников — путевки в лагерь и санатории, подарки к праздникам. И когда в декрет уходишь, то денежку дают от предприятия, сверх всех выплат от государства». Принятые налоговые изменения фактически освобождают молодых родителей от НДФЛ. Эта мера поддержки для семей с детьми будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране, — подчеркнул Говырин.Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Но работодателям рекомендуется уже сейчас внести соответствующие изменения в корпоративные документы. Это позволит предоставить выплаты семьям, в которых ребенок родится в конце текущего года.