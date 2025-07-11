Сумма, необходимая для восстановления, не уточняется.

Владимирская епархия начала фандрайзинговую кампанию, чтобы помочь Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику восстановить крест на Троицкой старообрядческой церкви у Золотых ворот. Об этом объявила Владимирская епархия. Крест был утерян во время шторма в 2022 году, и с тех пор музей не может найти финансирование на его изготовление и установку.Епархия призывает пожертвовать на восстановление «символа веры и связи времен», чтобы завершить исторический облик храма.Сумма, необходимая для восстановления, не уточняется.