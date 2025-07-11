Трагедия произошла в малоэтажном жилом доме на улице Осьмова в Гусь-Хрустальном. Об этом 11 июля рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. На место происшествия прибыли

Трагедия произошла в малоэтажном жилом доме на улице Осьмова в Гусь-Хрустальном. Об этом 11 июля рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. На место происшествия прибыли пожарные – в общей сложности 10 спасателей. Им удалось оперативно эвакуировать 20 жильцов. Однако не обошлось без жертв – в огне погиб 68-летний мужчина. По предварительной версии, причиной