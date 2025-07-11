Прокурор внес представление главе администрации Суздаля, виновное должностное лицо привлечено к ответственности.

Прокуратура Владимирской области провела проверки детских площадок в центре Владимира (ул. Советская, дворы домов №8, 10, 11) и Суздале (ул. Энгельса). Выявлены дефекты горок, песочниц и качелей.Прокурор внес представление главе администрации Суздаля, виновное должностное лицо привлечено к ответственности.На данный момент все нарушения устранены, и детские площадки приведены в порядок.