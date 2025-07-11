Владимирская епархия объявила сбор средств на восстановление креста центральной главы Троицкой старообрядческой церкви у Золотых ворот — одного из самых узнаваемых храмов Владимира.

Владимирская епархия объявила сбор средств на восстановление креста центральной главы Троицкой старообрядческой церкви у Золотых ворот — одного из самых узнаваемых храмов Владимира. Соответствующий пост размещен в Telegram-канале епархии. С инициативой выступили в поддержку Владимиро-Суздальского музея-заповедника, который с 2022 года не может найти финансирование на установку элемента. «Храм, являющийся памятником архитектуры, нуждается в нашем общем