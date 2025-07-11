Во Владимире стартовала приемка семи обновленных светофоров, оснащенных элементами интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщает Центр безопасности дорожного движения

Во Владимире стартовала приемка семи обновленных светофоров, оснащенных элементами интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщает Центр безопасности дорожного движения Владимирской области. Новые светофоры установлены по следующим адресам: – проспект Ленина – ул. Студёная Гора – ул. Студёная Гора – ул. Дворянская – Судогодское шоссе – мост им. 850-летия Владимира – Судогодское шоссе – ул. Центральная