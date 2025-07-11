Лидером по заселению стала Суздальщина, где выпустили 1370 уток.

Более 2800 особей кряквы уже «переехали» в водно-болотные угодья Камешковского, Муромского, Судогодского, Владимирского и Луневского районов. Лидером по заселению стала Суздальщина, где выпустили 1370 уток, а вот в Киржачском и Петушинском районах пока только по 150 новосёлов.Молодняк, выращенный на дичеферме в Тамбовской области, поможет увеличить популяцию водоплавающей дичи и порадовать охотников.Всего планируется выпустить около 7000 уток, как и в прошлом году.