С 7 по 13 июля в России проходит Неделя профилактики аллергических заболеваний. Она приурочена к Всемирному дню борьбы с аллергией, который ежегодно отмечается 8 июля. В рамках нацпроекта

С 7 по 13 июля в России проходит Неделя профилактики аллергических заболеваний. Она приурочена к Всемирному дню борьбы с аллергией, который ежегодно отмечается 8 июля. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» специалисты напоминают: игнорировать аллергию опасно, она может привести к серьезным последствиям. Как рассказала врач-аллерголог-иммунолог Областной клинической больницы Ирина Волгаевская, сейчас во Владимирской области