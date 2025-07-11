Подошел дед-ветеран к играющим у песочницы деткам, примерно 7-8 лет и завел с ними разговор на патриотческие темы, обращаясь в основном к чернявенькому, похожему на индийца мальчишке:
- А во время войны как бывало? Немец шел, мы город защищали. Все войска подняты. Понимаешь, боец? Пушки стреляют, ракеты летают. Война - дело такое, тут геройские подвиги...
- Дедуля?
- Что, малыш?,- спрашивает дедушка, думая что малышу интересно как же там на войне было, какие пушки стреляют, какие ракеты летают?...
- А какой фирмы у тебя кроссовки?
еще анекдот!