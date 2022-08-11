Наиболее действенным методом борьбы является применение инсектицидов.

Во Владимирской области усиливают меры борьбы с нашествием лесного вредителя – непарного шелкопряда. В департаменте лесного хозяйства состоялось рабочее совещание.В ряде районов 33-го региона выявлено объедание насекомым крупных площадей лесных насаждений и садоводческих участков. Гусеницы повреждают до 300 видов растений, среди которых дуб, берёза, тополь, липа, ива, яблоня и слива.Осенью власти установят численность популяции для расчёта угрозы на будущий год. Совместно с Рослесхозом определяется комплекс мероприятий по защите лесов. Наиболее действенным методом борьбы является применение инсектицидов.