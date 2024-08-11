Правительство России планирует объявить 2027 год юбилейным для знаменитого туристического маршрута.

Правительство России планирует объявить 2027 год юбилейным для знаменитого «Золотого кольца». В праздновании 60-летия знаменитого туристического маршрута примет участие и Владимирская область, сообщил губернатор Александр Авдеев на своей странице в соцсети.Глава региона обсудил этот вопрос на встрече с заместителем руководителя аппарата Правительства РФ Валерием Сидоренко и заместителем Минэкономразвития России Дмитрием Вахруковым. Он отметил, что жители нашей страны всё чаще стали интересоваться родной историей и культурой.«Наш Владимир, столица Северо-Восточной Руси, наши малые исторические города: Суздаль, Муром, Александров, Юрьев-Польский и другие – вызывают большой туристический интерес», - сказал Авдеев.А развитие инфраструктуры и развитием межрегионального сотрудничества будет способствовать увеличению туристического потока.