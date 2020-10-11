За сутки зарегистрировано 67 новых случаев заболевания.

10 октября лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 9 случаев больше, чем 9 октября, сообщает региональный Роспотребнадзор. Отметим, что за эту неделю это абсолютно рекордная цифра по количеству инфицированных.По муниципалитетам Владимирской области диагнозы COVID-19 вчера распределились следующим образом:-17 в Суздальском районе, 12 - в Гусь-Хрустальном, 10 - в Муромском, 8 - в Александровском, 6 - во Владимире, 4 - в Ковровском, 4 - в Собинском, 4 - в Вязниковском, 2 - в Судогодском).Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7897 случаев заболевания.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также не остаются без внимания специалистов. Проводится их лабораторное обследование.