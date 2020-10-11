На территории рядом с карьерами общественники собрали более 15 мешков мусора.

Участники региональной команды «Молодежки ОНФ» провели субботник в одном из живописных мест Владимирской области – на Улыбышевских карьерах. На территории рядом с карьерами общественники собрали более 15 мешков мусора.Экологическое мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» и региональной «Осенней недели добра». Его участниками также стали представители лесничества, общественники и местные жители.«Улыбышевские карьеры – любимое место отдыха жителей Владимира, особенно в солнечную погоду. Люди купаются, загорают, жарят шашлык, но после хорошего отдыха почему-то не хотят убирать за собой. Во время субботника мы собрали мусор не только на берегу песчаного берега, но и в лесной части. Даже в глубине леса нашли и убрали несколько небольших свалок», – рассказала участница команды «Молодежки ОНФ» во Владимирской области Алена Бойкова.За несколько часов работы участники субботника собрали около шести кубометров мусора. Ребята находили покрышки, стеклянные и пластиковые бутылки, бытовые отходы. Все это по просьбе «Молодежки ОНФ» вывез на свалку региональный оператор «Биотехнологии». «После летнего сезона очень важно привести пляж в порядок.Карьеры – зона отдыха, куда приезжает много людей. Не все себя культурно ведут – оставляют мусор. Спасибо «Молодежке ОНФ» за чистоту. Надеюсь, что эта акция будет не последней и не единственной», – поблагодарил команду участковый лесничий, государственный лесной инспектор Владимирского лесничества Владимир Моисеев.В завершение субботника участники команды «Молодежки ОНФ» договорились с лесниками и местными жителями, что уборки на Улыбышевских карьерах станут постоянными.(Фото: «Молодежка ОНФ» во Владимирской области)