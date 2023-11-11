Синоптики рассказали, что на Владимирскую область надвигается глубокий циклон. В ближайшие дни во...

Синоптики рассказали, что на Владимирскую область надвигается глубокий циклон.В ближайшие дни во Владимире (и по области) днём температура будет достигать +6°C тепла.Однако, как передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с воскресенья (12 ноября) ожидаются сильные дожди.На Владимирскую область надвигается глубокий циклон.12 ноября прогнозируется +4… 6°C тепла днём. Ветер — восточный и юго-восточный, до 5 метров секунду.Атмосферное давление — низкое, 743 мм ртутного столба.Ночью владимирцев ожидает до +4°C.«О снеге можно забыть на ближайшие пять — семь дней… » — подчеркнул Роман Вильфанд в интервью ТАСС.Специалист добавил, что температурный режим будет стабилен в течение всей недели, но дожди пока не отступят.Народный прогноз погоды на 12 ноября:«Домашние птицы прячут голову под крыло – к холодам»;«Синицы громко щебечут – к ясной погоде»;«Снег мелкий — к заморозкам»;«На Зиновия волки стаями ходят – к голоду и холоду»;«По небу быстро движутся чёрные тучи — к затяжной непогоде».Фото: pxfuel.com