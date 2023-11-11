Синоптики рассказали, что на Владимирскую область надвигается глубокий циклон.
В ближайшие дни во...
Синоптики рассказали, что на Владимирскую область надвигается глубокий циклон.
В ближайшие дни во Владимире (и по области) днём температура будет достигать +6°C тепла.
Однако, как передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с воскресенья (12 ноября) ожидаются сильные дожди.
На Владимирскую область надвигается глубокий циклон.
12 ноября прогнозируется +4… 6°C тепла днём. Ветер — восточный и юго-восточный, до 5 метров секунду.
Атмосферное давление — низкое, 743 мм ртутного столба.
Ночью владимирцев ожидает до +4°C.
«О снеге можно забыть на ближайшие пять — семь дней… » — подчеркнул Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Специалист добавил, что температурный режим будет стабилен в течение всей недели, но дожди пока не отступят.
Народный прогноз погоды на 12 ноября:
«Домашние птицы прячут голову под крыло – к холодам»;
«Синицы громко щебечут – к ясной погоде»;
«Снег мелкий — к заморозкам»;
«На Зиновия волки стаями ходят – к голоду и холоду»;
«По небу быстро движутся чёрные тучи — к затяжной непогоде».
Фото: pxfuel.com