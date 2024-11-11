Сигнал о беспилотнике в небе очевидцы из Владимирской области оставили в специальном приложении. Оно называется РАДАР.НФ. Сервис помогает ПВО определить траекторию и точку взлета БПЛА по

Сигнал о беспилотнике в небе очевидцы из Владимирской области оставили в специальном приложении. Оно называется РАДАР.НФ. Сервис помогает ПВО определить траекторию и точку взлета БПЛА по сообщениям от жителей, чтобы вовремя уничтожить беспилотник. Сигнал от жителей 33-его региона поступил вчера, 10 ноября, сообщили в региональном отделении Народного фронта. Конкретный район, где был замечен беспилотник, не