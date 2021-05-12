ДТП с пострадавшим. На трассе в Гусь-Хрустальном районе иномарка вылетела с дороги в кювет и врезалась в дерево. По информации МЧС области, ДТП произошло днем 12 мая на автодороге

ДТП с пострадавшим. На трассе в Гусь-Хрустальном районе иномарка вылетела с дороги в кювет и врезалась в дерево. По информации МЧС области, ДТП произошло днем 12 мая на автодороге Гусь-Хрустальный – Уршельский у деревни Нармуч. На место выехали спасатели, медики и дорожная полиция. Судя по фото с места аварии, удар автомобиля Киа Рио с деревом