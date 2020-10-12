На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области лабораторно подтверждено 62 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.13 случаев в округе Муром,12 случаев во Владимире,11 случаев. в Гусь-Хрустальном районе,7 - в Александровскомрайоне7 - в Собинскомрайоне4 - в Петушинскомрайоне4 - в Суздальскомрайоне2 - в Ковровскомрайоне1 - в Судогодскомрайоне1 - в Юрьеву-Польском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 7959 случаев заболевания.1409 случаев - во Владимире,1154 - в Гусь-Хрустальномрайоне803 - в о. Муром,739 - в Петушинскомрайоне659 - в Ковровскомрайоне625 - в Александровскомрайоне425 - в Вязниковскомрайоне346 - в Юрьев-Польскомрайоне356 - в Собинскомрайоне231 - в Кольчугинскомрайоне212 - в Меленковскомрайоне179 - в Судогодскомрайоне155 - в Киржачскомрайоне193 - в Суздальскомрайоне163 - в Селивановскомрайоне136 - в Гороховецкомрайоне100 - в Камешковскомрайоне74 - в г. Радужномрайоне.