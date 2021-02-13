До 1 октября 2021 года человеку не нужно будет лично обращаться в бюро МСЭ.

Во Владимирской области из-за коронавируса ранее выявленная инвалидность автоматически продлевается на последующие полгода. Об этом сообщили в бюро медико-социальной экспертизы.«Упрощённый порядок позволяет устанавливать инвалидность без личного обращения человека. Документы поступают с помощью электронных носителей», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.Обеспечение средствами реабилитации производится также без личного обращения граждан с ограниченными возможностями здоровья.«Медико-социальная экспертиза проводится заочно на основании направления и другой медицинской документации», - пояснила руководитель Главного бюро МСЭ по Владимирской области Людмила Мороз.Уточнить информацию по вопросам медико-социальной экспертизы можно по телефону «горячей линии»: 8 (4922) 77-87-58 или на ведомства.