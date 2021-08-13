13.08.2021

2021-08-13 11:40:04

Владимирская область оказалась на среднем уровне по цифровой зрелости

Минцифры составило рейтинг «цифровой зрелости» российских регионов. В лидерах оказались Москва, ХМАО и ЯНАО. При этом Свердловская область попала в число худших.



Среди 85 регионов России высокие показатели цифровизации имеют только 9. Это в основном крупные территории с большими бюджетами. В их число вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, ХМАО и ЯНАО, Беьлгородская и Липецкая области.



Основная часть регионов России (62), в том числе и Владимирская область, имеют средний уровень «цифровой зрелости». При этом в 14 субъектах отмечаются низкие показатели. Это Адыгея, Дагестан, Еврейская автономная область, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Крым, Омская область, Северная Осетия, Свердловская область, Ставропольский край, передает «Коммерсант» со ссылкой на исследование.



Поясним, что общая оценка проводилась на основе индексов «цифровой зрелости» пяти секторов:



- здравоохранение,



- образование,



- госуправление,



- развитие городской среды,



- транспорт и логистика.



В основу расчета «цифровой зрелости» закладывались три показателя. Во-первых, учитывалась численность специалистов, активно использующих информационно-коммуникационные технологии. Во-вторых, расходы организаций на внедрение и использование современных цифровых решений. И в-третьих, достижение целевого значения 2030 года в 12 отраслях, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, энергетической инфраструктуре, финансовых услугах, здравоохранении, государственном управлении.



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