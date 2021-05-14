Стриминговый сервис HBO Max представил первый тизер специального выпуска сериала Друзья. Видео растрогало поклонников ситкома.

Стриминговый сервис HBO Max представил первый тизер специальноговыпуска сериала "Друзья". Видео растрогало поклонников ситкома.Тизер эпизода, который получил название "Друзья.Воссоединение", опубликован на официальном канале HBO Max на"Ютуб". В коротком ролике, хронометражем менее минуты, появляются шестьглавных звезд ситкома, а также сообщается точная дата премьеры – 27 мая.Выход тизера в личном микроблоге поддержала исполнительница ролиРэйчел Грин, актриса Дженнифер Энистон. "Это официально! Можем ли мы бытьболее взволнованными?" – заинтриговала фанатов голливудская знаменитость.Футболист Дэвид Бекхэм одним из первых отреагировал напубликацию Дженнифер Энистон. Спортсмен признался в комментариях, что с нетерпением ждет возвращениязвезд легендарного шоу на экраны. "Не уверен, что смогу сдержать своеволнение ❤️. Оооочень взволнован", – написал футболист.Многочисленные поклонники "Друзей", среди которыхмного знаменитостей, солидарны с Дженнифер и Дэвидом. Многих ролик растрогал до глубины души. Например, звезда сериала"Теория большого взрыва" Кейли Куоко рассказала, что во время просмотратизера у нее перехватило дыхание и теперь она не может думать ни о чем другом. АктрисаРиз Уизерспун отметила, что ролик подарил ей массу положительных эмоций.Отметим, Дэвид Бекхэм выступит в спецвыпуске в качествеприглашенного гостя. Также в воссоединении "Друзей" появятся певецДжастин Бибер, манекенщица Синди Кроуфорд, юморист Джеймс Корден, звездыкорейской сцены – группа BTS и другие.Напомним, . Звезды ситкома не собираются перевоплощаться в своих героев. В рамкахпроекта Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэттью Перрии Мэтт Леблан поделятся воспоминаниями о съемках сериала. Создатели планировалипредставить спецвыпуск еще год назад, в мае 2020-го. Тогдасъемки пришлось заморозить из-за пандемии коронавирусной инфекции.