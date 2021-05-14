Стриминговый сервис HBO Max представил первый тизер специального
выпуска сериала Друзья. Видео растрогало поклонников ситкома.
Стриминговый сервис HBO Max представил первый тизер специального
выпуска сериала "Друзья". Видео растрогало поклонников ситкома.
Тизер эпизода, который получил название "Друзья.
Воссоединение", опубликован на официальном канале HBO Max на
"Ютуб". В коротком ролике, хронометражем менее минуты, появляются шесть
главных звезд ситкома, а также сообщается точная дата премьеры – 27 мая.
Выход тизера в личном микроблоге поддержала исполнительница роли
Рэйчел Грин, актриса Дженнифер Энистон. "Это официально! Можем ли мы быть
более взволнованными?" – заинтриговала фанатов голливудская знаменитость.
Футболист Дэвид Бекхэм одним из первых отреагировал на
публикацию Дженнифер Энистон. Спортсмен признался в комментариях, что с нетерпением ждет возвращения
звезд легендарного шоу на экраны. "Не уверен, что смогу сдержать свое
волнение ❤️. Оооочень взволнован", – написал футболист.
Многочисленные поклонники "Друзей", среди которых
много знаменитостей, солидарны с Дженнифер и Дэвидом. Многих ролик растрогал до глубины души. Например, звезда сериала
"Теория большого взрыва" Кейли Куоко рассказала, что во время просмотра
тизера у нее перехватило дыхание и теперь она не может думать ни о чем другом. Актриса
Риз Уизерспун отметила, что ролик подарил ей массу положительных эмоций.
Отметим, Дэвид Бекхэм выступит в спецвыпуске в качестве
приглашенного гостя. Также в воссоединении "Друзей" появятся певец
Джастин Бибер, манекенщица Синди Кроуфорд, юморист Джеймс Корден, звезды
корейской сцены – группа BTS и другие.
Напомним, . Звезды ситкома не собираются перевоплощаться в своих героев. В рамках
проекта Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри
и Мэтт Леблан поделятся воспоминаниями о съемках сериала. Создатели планировали
представить спецвыпуск еще год назад, в мае 2020-го. Тогда
съемки пришлось заморозить из-за пандемии коронавирусной инфекции.