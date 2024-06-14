Владимирская гимнастка Лейла Васильева завоевала золотую медаль Игр стран БРИКС Лейла Васильева...

Владимирская гимнастка Лейла Васильева завоевала золотую медаль Игр стран БРИКСЛейла Васильева завоевала золотую медаль Игр стран БРИКС в личном многоборье в спортивной гимнастике. Об том сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.Гимнастка из города Владимира Васильева по итогам пяти дисциплин заработала 56,450 балла и стала лучшей. У ее соотечественницы Анны Калмыковой 56,100 балла и второе место.Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова набрала 55,550 балла, но по регламенту соревнований уступила место на пьедестале спортсменке из Республики Беларусь Кире Магаревич (48,750 балла).«Я очень довольна своим результатом. Были небольшие ошибки, но главное, что не было грубых. Нужно работать дальше и добавить еще новые элементы. Буду тренироваться и выступать дальше», - поделилась впечатлениями Лейла Васильева.Фото: Федерация спортивной гимнастики России